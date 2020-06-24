聯發科市值衝上9千億成為市場焦點，大家都在期待聯發科市值何時破兆元。財信傳媒董事長謝金河認為，其實大市值是企業競爭力的延伸，也是企業全球競爭力的指標。

謝金河在臉書發表「企業的競爭力：大市值的競賽」一文指出，全球衡量企業競爭力，公司資本市值是很重要的指標。例如蘋果、微軟市值都站上1.5兆美元以上，Amazon也到了1.35兆美元，Google逼近1兆美元，臉書將近7000億美元，這是美國超級大企業的競爭力，而大陸的阿里巴巴、騰訊在後急追。台灣的台積電市值8兆多台幣，逼近3000億美元，在全球排名約17，這是台灣企業躋身國際的重要里程碑。

不過除了台積電，台灣還缺乏其他重量級大企業能夠拚上國際舞台。謝金河說，幾年前，郭董稱鴻海股價沒有到200元不退休，他曾充滿了期待，因為，鴻海如果到200元，市值就達3.4兆台幣，大約1000億美元，鴻海就有實力到國際爭戰，結果這個目標還沒達成，郭董就退下來了。

這次聯發科重新挑戰兆元市值，謝金河也充滿期待。他指出，聯發科1年多前市值4千多億，市值排名約12，那時聯發科對於員工分紅、人才被挖角很在意，但他認為聯發科一定要把市值拉大，至少先到300億美元，才可能取得挑戰高通的門票，只有市值夠大，才能給員工更好的條件，吸引全世界最優秀的人才。沒想到，聯發科只花了一年多就達成目標。

台灣的企業，有的要做小，尋找最適規模，有的要走向世界，一定要把市值做大。像金控的國泰金到6189億元，富邦金到5014億元，其實都還有往上發揮的空間。謝金河強調，企業把餅做大，企業形象會更好，人才爭奪戰也會佔上風！

(中時電子報)