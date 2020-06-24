蘋果股價上漲2.13％，蘋果光照亮台廠蘋概股，有望拿到蘋果晶片代工的台積電（2330）24日開漲在319元，帶動台股加權指數開在11,647.86點，蘋概股之中，玉晶光（3406）早盤上漲逾6％，漲勢凌厲。

美國總統川普聲稱中美貿易協議「依舊完整」，緩解兩國貿易摩擦疑慮，蘋果持續上衝、激勵那斯達克指數連續第二個交易日，創歷史收盤新高。

道瓊工業平均指數6月23日上漲0.5％（131.14點）、收26,156.10點。那斯達克指數上漲0.74％（74.89點）、收10,131.37點，創歷史收盤新高。費城半導體指數上漲0.22％（4.37點）、收1,987.73點。

群益投顧指出，台股面臨長假端午變盤說，使得股市之前漲多個股出現賣壓，但盤面中強勢股及漲停股仍穿梭其中，使得整體漲幅雖受壓抑，但強勢電子股持續引領大盤指數緩步走高，且台幣呈現升值，代表外資資金仍然源源不斷而來。

群益投顧認為，電子股有蘋果光加持，生技防疫股在國際疫情未減下，資金不虞匱乏，股價雖陷入整理但弱中帶強，因此，短期內雙強輪動態勢，仍是台股上攻的兩大主要動力，盤勢將為11,500～11,80點間盤堅整理格

(工商 )