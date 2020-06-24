外貿協會自四月份起，辦理一系列防護產品線上發表會，成功吸引全球廣大買主關注。本月打鐵趁熱啟動視訊洽談列車，將單向傳遞資訊給買主的方式，轉為雙向互動洽談。貿協自6月10日辦理第一場MIT口罩及防護衣視訊洽談會，詢問熱潮絡繹不絕，視訊洽談更進一步搶攻商機。

為使目前仍為疫情重災區的美加、巴西等歐美市場買主亦能受惠，貿協於6月19及23日針對美洲及歐亞兩大地區安排兩場洽談會。與會我商包括知名大廠中衛、康那香、恆大、華新醫材，產品創新吸睛的易廷企業、普惠醫工、格安德工業，領先布局的善存科技等8家口罩廠商，知名紡織大廠宏遠興業及國家隊成員興采、南緯、薛長興、旭榮及聚陽共6家防護衣供應商亦共襄盛舉，吸引如年營業額近五億美元的日本醫療機器業務龍頭-山下醫科、加拿大知名大型華人超市T&T Supermarket Inc.及Kuo Hua Trading Company Ltd，跨足美加、巴西、保加利亞、西班牙、波蘭、日本和新南向8國等，共計21國、50位買主參與。

不少買主表示，雖然現在各國陸續皆開始進行口罩生產，然在價格競爭下也逐漸顯現出品質差異，於防疫安全性等諸多考量下，仍不排除考慮將訂單放在品質較穩定的台灣。防護衣部分，國家隊成員聚陽及興采，因持有美國FDA認證，拓銷上相當具利基。

德國買主ZETC Global Business GmbH & Co.KG及日本龍頭買主山下醫科均對台灣防疫產品的高品質深表肯定，有意與我商建立長期合作關係。

(時報資訊)