蘋果公司周二股價勁揚2.13%，收在366.53美元，再創歷史新高，成為帶動那斯達克指數本月第5度改寫收盤新高的最大助力。

蘋果周一舉辦「全球軟體開發者年會」（Worldwide Developers Conference,WWDC），發表iOS 14、iPadOS 14、macOS Big Sur與watchOS 7等旗下裝置的新版作業系統，並宣布未來Mac電腦，包括今年晚些時候將推出的新款，都將改採自家設計的ARM架構處理器，而非英特爾的晶片。

在發表會後至少3家券商調升蘋果股票目標價，瑞銀（UBS）亦上修對iPhone出貨量的預測。

瑞銀分析師Timothy Arcuri表示，脫離英特爾晶片是蘋果行動產品與Mac電腦在經過多年融合後，其垂直整合策略的延續。瑞銀將蘋果目標價由每股325美元調升至400美元，意味著與周一收盤價358.87美元相比仍有11%的上漲空間。

報告中指出，根據供應鏈的作業情況，iPhone SE銷售強勁，使蘋果6月季度的表現更好。在秋季發布新一代iPhone手機之前，iPhone SE不只抵銷了舊型號在銷售通路上的失血。該分析師將iPhone手機6月季度的出貨預測由3000萬支調升至3400萬支，並預估12月季度新iPhone手機最初供應約在7000萬支，到第四季的出貨量約為6500萬支。

關於iPhone 12手機系列，該分析師表示，配備time-of-flight（ToF）感測器與mmWave技術的3鏡頭iPhone 12機型可能晚些時候推出，因此，他預測與蘋果典型的季節性相比，2021年3月季度可能相對強勁。該投銀將2021年iPhone出貨量預測由2.1億支上修至2.18億支，意味著較2020年成長18%。

(時報資訊)