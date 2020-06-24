歌壇「東方不敗」張清芳昨宣布與「銀行投資教父」宋學仁離婚，結束15年婚姻，而外界除感到震驚外，也多少對張清芳揮別豪門感到有些可惜，然其實張清芳之前上節目，就曾透露摯友、「鴻海集團」創辦人郭台銘，說過她人生最大的財富，其實不是富尪宋學仁。

過去張清芳曾作客《沈春華Life秀》，聊到她的豪門婚，張清芳分享了摯友郭台銘說過的話，郭董說很多人覺得她最大的財富是嫁了個好老公，「但我覺得妳最大的財富是有一群愛妳的朋友！」，張清芳也提到，當初跟宋學仁相識，兩人不僅工作領域沒交集，甚至沒生活在同一個城市，坦言維持感很困難，然當時她新專輯的一首歌〈深邃與甜蜜〉，催化她理解感情要開花結果，需要耐心等待，否則她根本沒辦法跟宋學仁這樣的相處模式。

而婚後，張清芳嫁入豪門的生活外界相當好奇，一直備受關注，她則說跟宋學仁之間互補，但他們有一項在夫妻關係上很重要事情，就是有共同的默契「要把家維持得很完整」，或許也是因此，兩人結婚15年才離婚，也在聲明中強調未來仍是兩個兒子的父母，「孩子不會因為我們的離婚而失去任何一方的愛」。

(中時電子報)