國民黨主席江啟臣在改革委員會提出「兩岸論述」的初步建議，連戰、吳伯雄、馬英九、洪秀柱、吳敦義等前主席紛紛表達不同意見，引發矚目。國民黨革實院副院長游淑慧今天跳出來挑戰大老觀點，直指「九二共識只是一個盒子」，重點在於盒子內裝什麼？而不是死抱著盒子，不管內容物有沒有被換掉了！對國民黨來說，世代、誓死要悍衛的四個字是「中華民國」，而非「九二共識」！

游淑慧近日在臉書連發兩文，22日首次發文，語氣還較委婉。她說或許，連九二共識都有世代理解的差異！對她來說，嗯，「九二共識」就像是個寶盒；寶盒的神奇不在於盒子本身，而在於內容物，也就是九二共識的內涵！與其一直吵還要不要這個寶盒，不如先搞清楚，現在這個盒子內「裝的是什麼？」是否真的還是當年那個寶盒？坦然的打開盒子，勇敢看看盒子內是否還是我們28年前放進去的內容物！如果已經沒有我們要的內容物，那麼寶盒也就是一個普通的盒子。

游淑慧今早再度發文，語氣較上次直接許多。她表示：或許對九二共識的認知也有世代差異，不該只問江啟臣還要不要九二共識，也要問習近平還要不要一中各表！

游淑慧說，最近黨內幾位大長輩紛紛對九二共識提出建言，她做為晚輩，可理解因為彼此時空背景的不同，他們走過了九二共識帶來台海穩定、兩岸共榮的28年，所以認知到九二共識的重要性。

然而，她發現即便在黨內，不同世代對於九二共識理解和接受都不一樣，包括也在內，所以忍了許多天，還是想要提出來。首先，先針對黨內幾個說法，有幾點不同意見。有人憂心：放棄九二共識後，藍綠區別何在？但她不懂，「難道國民黨窮的只剩九二共識？在九二共識出現前，國民黨就沒有兩岸政策嗎？」

游淑慧說，國民黨與民進黨的根本差別在於國家認同、文化認同、對外關係的操作和各種民生經濟政策等不同主張，九二共識只是國民黨的「之一」，不是「唯一」。有人憂心：國民黨放棄九二共識了？但準確來說，應該是我們「沒辦法接受習近平所定義的九二共識。」

她說，現在台灣民眾或黨內不同世代對九二共識的糾結與難以認同，其實「是北京造成的，而不是江啟臣主席或國民黨造成的！」是北京這幾年來過度強調一中，加上共軍不斷遶台威嚇；試問，當北京危及中華民國的主體與安全時： 1、九二共識到底還代表什麼？ 2、誰和跟我們有九二共識？ 3、雙方現在認同的共識內涵是什麼？

對她來說，「九二共識只是一個盒子」，重點在於盒子內裝什麼？而不是死抱著盒子，不管內容物有沒有被換掉了！對國民黨來說，世代、誓死要悍衛的四個字是「中華民國」，而非「九二共識」！如果國民黨無法在兩岸交流中堅守中華民國存在的立場，那們我們連談兩岸交流都沒有資格。

所以，此刻她認為國民黨的兩岸論述，不是只問江啟臣還要不要九二共識，而是要問習近平還要不要一中各表！當然，北京當局也不需要過於跳腳，沒有「上個世紀」的九二共識，難道兩岸關係不能繼續友善交流尋找「這個世紀」的新兩岸共識？

「民進黨抹黑九二共識的意義，共產黨改變九二共識的內涵。」游淑慧說，時代在變，即便是共產黨自己，鄧小平不同毛澤東，習近平也不同胡錦濤，何況是民主且經政黨輪替的台灣？大家重新檢視九二共識的內涵與功能，往前走，走出大家都能接受的新可能，這不是再正常不過了？

(中時 )