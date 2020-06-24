Opensignal出具「2020年06月台灣行動網路體驗報告」針對台灣5大電信行動網路進行調查，在整體下載以及4G下載速度上，中華電持續領先其他四家業者，而上傳速度，遠傳則拿下冠軍，整體來說，台灣五大行動網路用戶的4G可用率得分均為93.5%及以上，這表明在台灣很容易連線至4G。

在本次報告中，中華電在下載速度體驗方面再次贏得競爭對手，中華電(2412)用戶的下載速度為38.5Mbps，比最接近的競爭對手遠傳(4904)快8.7Mbps，比台灣大(3045)快10.5Mbps。台灣之星和亞太電(3682)在下載速度體驗方面遠遠落後，分別為20.4Mbps和16.4Mbps。

若就4G下載速度而言，中華電以40.5 Mbps的速度保持著強勁的領先優勢，中華電信用戶的平均4G下載速度比遠傳用戶快9.8Mbps，遠傳用戶的平均4G下載速度為30.7 Mbps，位居第二。

在上傳速度上，遠傳贏得了該類別冠軍，其用戶的平均上傳速度為11.6Mbps。中華電信和台灣大的用戶的平均上傳速度分別為10.7Mbps和10.4Mbps。隨著行動用戶在社群媒體平台上傳影片的頻率越來約越高，如TikTok或Twitch，上傳速度變得更重要。

有趣的是，當我們將3G與4G分開評比時，發現遠傳用戶在4G上傳速度方面超過12.0Mbps，而中華電用戶的平均4G上傳速度則為11.3Mbps；與此同時，亞太電信用戶在4G上傳速度明顯較慢，僅為4.7Mbps。

整體來說，台灣五大行動網路用戶的4G可用率得分均為93.5%及以上，這表明在台灣很容易連線至4G。

中華電在Opensignal的4G涵蓋體驗中以9.8分獲得冠軍。遠傳和台灣大以9.5分的成績並列第二，分數越高，意味著我們的用戶在更多相對重要的地點體驗到4G涵蓋，地點的重要性取決於這些地方的人口數。

在本次的區域分析中，評估了台灣七大都市的行動體驗，包括新竹市、高雄市、新北市、台中市、台南市、台北市和桃園市，值得注意的是，在一些都市中，中華電、遠傳和台灣大之間存在著激烈的競爭，總體來說，中華電獲得9勝24平；遠傳獲得5勝23平；台灣大獲得0勝23平。

此外，有趣的是，在4G可用率方面，亞太電本次在高雄市得分高達98.2%，遠傳得分為97.4%。

(時報資訊)