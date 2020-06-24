先前有南韓國會議員提出要求，將日本國內的明治工業革命遺址從世界文化遺產名單中移除。如今南韓外交部於周二表示，已正式對聯合國教科文組織(UNESCO)提出申請，將上述文化遺址移除在世界文化遺產名錄之外。

據每日新聞報導，明治工業革命遺址是在2015年為聯合國教科文組織所收錄。南韓政府批評日本未能履行在揭示題文時對南韓和國際社會的承諾，即讓世人了解，許多韓國人在二戰期間被迫在極端艱苦環境下工作。

另外上週東京日本工業遺產資訊中心開幕，介紹這些文化遺址時，也讓南韓感到不安，認為直接違背了日本先前的承諾，完全扭曲歷史事實。

日本上述展覽網站上對韓國勞工的描述，包含現住日本的第二代韓國人，其聲稱韓國人沒有被歧視過。

另外，南韓陸軍在周三展示在1950~1953年韓戰期間的軍事檔案，並登記為南韓的文化遺產。7521份檔案包括作戰計畫、作戰日誌和美軍指揮官的日記。南韓首次公開該文件。

(時報資訊)