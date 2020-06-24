正妹主播張齡予，長相甜美加上專業播報，讓她人氣始終居高不下，不過近日在臉書PO文：「一直沒有跟大家說，今天是我最後一天」，讓許多粉絲以為她要離職直呼捨不得，不過揭曉謎底後，結局竟意外神反轉，讓所有粉絲鬆了一口氣。

張齡予曬出梳著露額頭的高馬尾，露出招牌甜美笑容的照片，寫道：「一直沒有跟大家說，今天是我最後一天」，讓粉絲以為她要離職大表不捨，對此她急忙解釋：「是綁這個露額頭的高馬尾在主播台跟大家見面啦」，更強調來到三立播12點夜間新聞，至今已經三年，如今變成7、8點晨間主播，不過露額頭高馬尾僅限18、19假日晚間新聞，因此被封為「馬尾主播」，如今階段性任務達成，她也表達感謝之意：「謝謝幫我設計特殊造型的團隊，謝謝你們讓不少人記得我」。

得知張齡予並非要離職，讓所有粉絲鬆了一口氣，紛紛留言：「嚇我一跳，以為主播要轉行了」、「可能的話，短髮比較漂亮，真的」、「嚇我一跳喔，原來是馬尾，其實你什麼髮型都好看啦」。

(中時電子報)