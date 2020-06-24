台中市中清路一家檳榔攤23日約23時40分左右玻璃門被人以棍棒砸破，經介入調查發現是員工與友人口角糾紛，和解收場，未料24日晨4時該店又遭人砸玻璃門、店內桌椅電視等物品，警方出動快打到場時，現場空無一人，經警方擴大調閱監視器，目前已掌握兩輛涉案自小客車，已由專案人員以車追人，積極偵辦中。

台中市二分局偵察隊指稱，該檳榔攤23日23時48分許曾有人報案指稱店內玻璃遭人砸破，警方獲報啟動快打調派警力立即查處，發現現場玻璃門遭人毀損，並未造成人員受傷，詢問據現場報案人李姓婦人稱，是另名簡姓員工與其王姓及張姓友人口角，進而砸毀玻璃門。因該案僅涉毀損，且雙方和解均不追究，警方仍依法處置並告知相關告訴權利。

未料4小時候警方又獲報，指稱這家檳榔攤遭人砸店案，再次出動快打調派警力前往查處，但員警抵達時涉案人均已離開現場，店主及員工亦不在場，經初步查處，現場發現該店玻璃門、一樓店內桌椅電視、店外2部普重機車及監視器均遭人持球棍破壞，未造成人員受傷。

經警方擴大調閱監視器，目前已掌握兩輛涉案自小客車，已由專案人員以車追人，積極偵辦中。警方也呼籲使用暴力無法解決問題，有糾紛應循正當途徑解決，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，誓將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

(中時 )