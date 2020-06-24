從不同角度看名為〈視角〉的甜點，有不同的逸趣與感覺。（圖／姚舜）

〈視角〉是以巧克力杏仁海綿蛋糕為底，內餡有糖漬金棗與檸檬奶油，最上層為酸奶慕斯並以抹茶噴砂妝點，堆疊出如山巒般連綿起伏的酸甜層次。（圖／姚舜）

「從不同的視角出發，你可以從群山之中解讀樹木的存在意義，也可以透過樹木看見山巒起伏的壯麗與優雅」，指著名為〈視角〉的甜點，台北誠品行旅點心房主廚陳松輝說明他創作這道甜點的想法。

這是用金桔檸檬慕斯、巧克力海綿、酸奶與榛果巧克力共構組合的甜點，陳松輝以象徵著大地土壤的巧克力杏仁海綿蛋糕為底，鋪上榛果巧克力脆片，再疊上自製的糖漬金棗片與檸檬奶油，最後襯上包覆著新鮮金桔果泥的酸奶慕斯，再以抹茶噴砂妝點，堆疊出如山巒般連綿起伏的酸甜層次，形色確實搶眼吸睛，與誠品行旅〈The Lounge〉大廳書坊外的大片綠色草坪相互輝映，觸動人們以不同角度靜觀「世間靜好」。

對許多人都會飲食男女而言，甜點具有療癒、解憂魔力，陳松輝則是一個「非典型」甜點主廚，他總是以主觀的情思轉化為讚頌生命的創作，喚起人們重視氣候變遷對自然界所造成的影響。這個夏天，〈 The Lounge〉全新推出「食境漫旅」夏季系列甜點，陳松輝又以5款甜點為大自然縮影，企圖引領旅人以不同的視野與思維關懷地球。

搭上日蝕話題的〈日冕〉，是以法國傳統巴斯克餅皮為底，再以環形巧克力片描繪光暈，並依序疊入青芒果丁、紅心芭樂凍泥與芒果慕斯，最上層是芒果淋面，洋溢著盛夏鮮果食感。（圖／姚舜）

這甜點名為〈日冕〉，主廚以明亮活潑的芒果慕斯巴斯克派襯著青芒果丁、無花果醬與紅心芭樂凍的跳動味覺，體現太陽生生不息的生命力。（圖／姚舜）

這甜點名為〈春冰〉，主廚以晶瑩的橙酒寒天凍舖在表面，勾勒出動人融冰情景。（圖／姚舜）

前幾天，被喻為「上帝金戒指」的日環蝕，引發了旅人爭逐的熱潮，陳松輝則用芒果慕斯巴斯克派、青芒果、紅心芭樂與無花果共構，設計了一款名為〈日冕〉的甜點，藉此體現太陽生生不息的生命力。

闡述太陽故事的〈日冕〉，是用法國傳統巴斯克餅皮作底，目的是傳遞有融合輕脆派皮與濕潤蛋糕的獨特口感。裡餡是浸漬在醇厚紅酒中的無花果醬，散發細緻酒香尾韻，再以不規則環形巧克力片描繪出日冕光暈，並依序疊入青芒果丁、紅心芭樂凍泥與芒果慕斯，最外層則是芒果淋面，是一道充滿盛夏鮮果食感的甜點。

「日冕」其實是天文學的一個名詞，指的是是環繞太陽周圍的電漿光環，環繞其它恆星的稱為「冕」或「星冕」。太陽的日冕延伸到外太空數百萬公里，每次有日全食時都容易看到，平常則得用日冕儀觀測。冕的英文是corona，新型冠狀病毒的名稱則是corona（冠狀）、virus（病毒）和disease（疾病）。陳松輝創作出在日蝕之下才得以窺見的〈日冕〉，連結了諸多「巧合」，具有提醒世人重視生活環境的意涵。

在地球的南北兩極，白雪覆蓋了整個大地，〈 The Lounge〉夏季新甜點中的〈極圈〉，是將著名經典甜點〈巴黎－布列斯特泡芙〉的結構，陳松輝欲藉此甜點，提醒世人不要漠視地球暖化造成南北極生態的轉變。他以天然紅麴暈染出玫紅色的酥軟泡芙做為主體，內餡夾入新鮮時令水果及白乳酪卡士達醬，帶出柔潤質地及馥郁果香，再於泡芙表面綴上季節果乾及雪白糖霜，表現白雪紛飛的極地意象。

〈春冰〉是以薑糖地瓜泥與焦糖蘋果為內餡，並輕抹上一層杏仁奶油緩和味覺，最上層則舖上橙酒寒天晶凍。（圖／姚舜）

體悟因地球暖化造成南北極生態轉變而創作的〈極圈〉，以覆著雪白之下的紅麴泡芙包裹著時令鮮果，以及質地細緻的白乳酪卡士達，表現出極圈珍貴的內涵。（圖／姚舜）

名為〈擁抱〉的甜點，是融合南瓜慕斯與蓮子布丁的甜美餘韻，以俏皮南瓜造型與夏日陽光來段熱情相遇。（圖／姚舜）

想像一下，湖面上凝結的冰層開始融化時的景象，陳松輝設計的甜點〈春冰〉，就意在表現這樣的情景。他將地瓜泥揉合清香微辣的薑汁製成塔皮內餡，並輕抹上一層杏仁奶油緩和味覺，再以經焦糖肉桂熬煮的蘋果片堆砌出如暖流般的深厚餘韻，隨後將開心果碎均勻綴灑於表面並抹上質地輕盈柔軟的白巧克力，表層則以晶瑩清透的橙酒寒天凍鋪襯於上，看起來真的讓人聯想湖面融冰時的寫意景致。

在陽光溫暖照拂下擁抱自然綠意，為生活找一處歇息地，以南瓜造型詮釋對夏日美好想像的甜點〈擁抱〉，用香酥鬆軟的焦糖千層塔皮作底，內餡包裹著輕盈柔潤的酸奶奶油卡士達，再以南瓜丁及蓮子布丁鋪陳出淡雅香氣，表層則運用南瓜慕斯林奶油餡以型塑出南瓜的俏皮樣貌，並微炙出自然斑點，最後於邊緣處飾以蕎麥粒提增香味及食趣口感。

(工商 )