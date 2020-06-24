繼男子網壇世界球王喬科維奇在昨晚確診得到新冠肺炎之後，同樣來自於塞爾維亞的NBA金塊大當家約基奇也在今日凌晨傳出染病，震撼了世界籃壇，也讓即將展開復賽的NBA蒙上一層陰影。

據了解，約基奇在本月11日於貝爾格萊德參加恩師告別秀，當時約基奇在場中央與一位球員聊天，還談得有說有笑的，但4天後該隊就宣布中鋒尼克拉喬科維奇染病，而約基奇當時就站在尼克拉的旁邊。

與此同時，世界球王喬科維奇也出席了這個活動，他不但與約基奇交談，而且兩人在場邊貼身坐在一起，也沒有戴著口罩。

約基奇在個人IG放了兩人合照，直呼這是一張珍貴的照片，網友在底下留言「兩位塞爾維亞傳奇」，沒想到兩人如今都染上新冠肺炎病毒，可說是難兄難弟。

其實約基奇早在上周就被檢驗出陽性反應，但始終沒有出現症狀，現在傳出消息之後，他返美的時程也將受到影響，不過約基奇有機會在一周內獲准回到丹佛與球隊會合。

(中時 )