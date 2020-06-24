中華汽車（2204）24日舉行股東會，也是今年度裕隆集團執行長嚴陳莉蓮主持的最後一場股東常會。嚴陳莉蓮盛讚中華車表現穩健，去年營業淨利還逆勢成長，雖受認列轉投資事業一次性資產減損影響，導致全年財報出現虧損，但中華車現金流與財務健全，未來產品開發依照計畫推進，不會對公司營運造成影響，要股東們放心。

中華車去年合併營收320.68億元，合併營業淨利18.20億元，合併稅後淨損23.08億元，每股淨損2.38元。24日股東會通過承認去年財報，並決議不配發股利。

嚴陳莉蓮致詞指出，展望今年，雖有新冠肺炎疫情，中華車仍將積極布局內外銷市場、強化產品競爭力。特別是綠能方面，將推出中華菱利電動五人客車，持續豐富電動機車產品線，並廣建超級快充站，提供更好的客戶服務。

大陸市場方面，嚴陳莉蓮指出，受到法規變動、肺炎疫情的影響，經營環境雖然更加嚴峻，但在中華車轉投資福建奔馳及東南汽車兩大事業的整體布局下，有信心大陸事業可持續穩健前行。

中華車總經理陳昭文補充，隨新冠肺炎疫情趨緩，5月以後各經濟預測機構對後續轉趨樂觀，國內車市展望可望好轉。

陳昭文表示，今年第三季中華車將上市Zinger皮卡，及輕型電動商用車－菱利電動五人客車，今年中華車會全力達成汽車內銷4.8萬輛、整車外銷1,000輛的營運目標。

(工商 )