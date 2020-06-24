德國一名32歲女子莎拉（Sarah H）遭男友艾索（Axel G）鞭打虐待致死，當地法院在2017年以「人身傷害致死罪」將艾索處以5年有期徒刑。隨後，艾索因不服而提出上訴。目前最新判決出爐，當地法院改以艾索涉嫌毆打、企圖脅迫執法人員，以及拒捕等罪名而遭罰款1,350歐元（約台幣4.5萬）罰款。

根據《Heute》報導，受害女子莎拉在2011年時，參與了戀愛實境秀節目而小有名氣；她2015年時在網路上認識了當時51歲的男友艾索，2人交往後不久，莎拉便搬到艾索家中展開同居生活；不料，一年後莎拉便被發現死在家中的床上，警方立即將艾索逮捕到案並加以審訊。

在審訊時艾索也當場承認是自己將莎拉全裸的綁在床上施暴，不但以皮製的鞭子抽打她還對她施以酷刑，也不讓莎拉喝水，才導致她死亡。法院初次將艾索判處五年徒刑，但他不服隨後提起上訴；二審後，法院以莎拉的屍體在盛夏的環境中，過了一段時間才被發現無法確定真正死因為由，改將艾索以涉嫌毆打執法人員以及拒捕等罪名，改以罰款1,350歐元，另外，還能得到在羈押期間的損失賠償。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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(中時電子報)