日本觀光客來台北會旅遊的景點之一雙連市場，因帶狀公園改善計畫，很有可能就此遭到毀滅！資深記者謝孟哲痛批台北市長柯文哲，為要趕走流動攤販，柯市府竟只「給一百多攤一個月的時間，限期七月一號通通要滾蛋。這些在地的攤商不知道能去哪，全是阿公阿嬤」。謝更痛批「柯政猛於虎」！

謝孟哲在臉書發文表示，上圖是雙連市場，下圖是北市府推的中山、雙連帶狀公園改善計畫。兩張圖就只有一個馬路的差距，下一階段工程就是輪到雙連市場這個雙連市場存在30年以上，柯市府要趕走左邊的流動攤販，留下右邊的店面攤販。柯市府只給一百多攤一個月的時間，限期七月一號通通要滾蛋。這些在地的攤商不知道能去哪，全是阿公阿嬤。

謝孟哲臉書。（摘自謝孟哲臉書）

謝孟哲指出，北市府市場處理由是「錢櫃大火後要有消防安全，移走攤販才能空出消防通道。攤商可以搬到對面租店面就好啦」謝孟哲更表示，在立法院，遇到雙連攤商陳情，「老阿嬤握著你的手說，我們真的生計會出問題，無法活下去。還透露如果透過民代去關心，警察若不取締，市府威脅要懲處當地警局」。所以攤商找上議員陳情，根本沒人敢出頭。

謝孟哲去實地了解，要把流動攤販併入店面，就算有空位，店面一天租金3000元，號稱是「台北正常行情」，那邊阿嬤賣草仔粿一個20元，你要她賣上百個才「至少能繳『一天』租金」如果有店面，誰要違法當流動攤販？消防問題只是其中一個冠冕堂皇的藉口。

謝孟哲質問，實際上，中山站連接雙連站的帶狀公園有開發案，要改造變小文青風公園，但北市府要殲滅傳統市場變文青風格適合嗎？

謝孟哲當時走到市場對面想借制高點拍新聞畫面，對面的店面店家說「你想做什麼呢？如果，你是來幫那些攤販的，我才會借你我家頂樓，如果你也是要來趕走他們的，我就不借你。」後來知道那位大哥的理由是，消滅傳統市場，會害當地的弱勢攤販一夕之間斷了生計，當地人也有傳統市場需求，這就是當地經濟命脈之一，他沒有被影響，卻看不下去相伴至少30年的早市被殲滅。

謝孟哲痛批，到底是文青風重要，還是市容重要，那市民的生計呢？要改造傳統市場，要讓非法變成合法，不是一聲令下通通給我滾，而是輔導改善，不是給了一條路結果市民發現那是一條絕路，市府還說「我有給你路走啊。」

謝孟哲指出，說錢櫃的消防安全事件後要注重公安，請問那堆違法的大樓北市府罰了沒？先找毫無反抗能力的弱勢市民開刀當政績「柯政猛於虎」不是別人戴的帽子，而是市府自己就戴好好的，還沾沾自喜。

(中時電子報)