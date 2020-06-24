《旗楷得勝》第15集 今晚不談政治，王世堅澄清大會！

「柯黑大魔王」台北市議員王世堅屢次公開談話都引發熱議，民眾對他的印象多是跳海、「over my dead body」，長得像電影明星恰吉等，但他不僅是說到做到的真男人，也有鐵漢柔情的一面，且還是個貓奴。

王世堅在節目《旗楷得勝》中侃侃而談，對於發言常常引發討論是否會有黨內壓力，他表示已經習慣了，但最難過的是連自己的綠色支持者也批評的時候，不過這也是他最後一關要克服的。

撞臉恰吉一事，王世堅很豁達，說可能是網友看到他質詢很凶悍，剛好捕捉到一個畫面，說那個殺氣跟恰吉很像，搏君一笑並無大礙。

（圖／摘自旗楷得勝YouTube）

王世堅提到，跳海這樣的政治賭博源起約12年前，當時立委選舉前兩天，國民黨喊要「八仙過海」，就是連自己最深綠的一席也要搶走，所以才會說「國民黨八仙過海，王世堅就去跳海」，結果開票出來豬羊變色。其實那次跳海時海象並不佳，且水溫僅有6度，相當危險，但王世堅仍展現真男人氣魄，兌現諾言。

在網友給他的暱稱中，王世堅最喜歡「扶龍王」，他說，馬英九被他一路從台北市長罵到當總統，韓國瑜也是一路從北農罵到當高雄市長，但他認為更靈驗的是，不管馬英九、韓國瑜，後來罵不到了就一直退步，自認還滿會看人的。

被問到理想型對象，王世堅馬上回說「我有帶著她的照片」，主持人張啟楷驚訝表示，「還把她照片帶來啊，會不會被老婆罵？」王世堅拿出照片後，笑說「就我老婆，這我帶20幾年了」，張啟楷大讚，濃眉大眼、長髮飄逸，讓王世堅也害羞說，「我夫人真的是個美人」。

王世堅也在節目上大談古典樂、分享收藏的手錶，其中還包括007聯名款。私底下的王世堅更是不折不扣的貓奴，並談起養貓的緣由，展現鐵漢柔情的一面。

另外，王世堅曾被拍到與前助理小文到摩鐵，對此他強調不是被抓包，報導中一直提到走走停停，「其實我是怕他跟丟了啦」。

(中時電子報)