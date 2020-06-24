美國勃克級（Arleigh Burke Class）神盾驅逐艦「迪凱特」號（USS Decatur，DDG 73）2018 年9月30日在南海執行自由航行任務時，解放軍出動了052C型「中華神盾」驅逐艦「蘭州」艦驅趕，迫使它轉向，雙方險相撞。

中國大陸專家說，由於中美武裝部隊缺乏溝通，雙方爆發武裝衝突的風險前所未有地高。

據《南華早報》（South China Morning Post）24日報導，中國南海研究院院長吳士存說，北京與華府在多方競爭對抗，彼此在政治上的不信任感有增無減，導致數以百計政府間的溝通管道關閉。

據中國南海研究院周二公佈的美軍在亞太區部署報告顯示，從2018年以來中美軍方的溝通大減。自從兩年前美國停止邀請中方參與大規模的多國「環太平洋軍事演習」（Rim of the Pacific Exercise）後，雙方關係就不斷惡化。美國說，這是為了報復解放軍在南海南沙群島部署飛彈系統，並降落轟炸機。

吳士存認為，美中爆發衝突的風險正在增加，尤其是在美國勃克級（Arleigh Burke Class）神盾驅逐艦「迪凱特」號（USS Decatur，DDG 73）2018年9月30日在南海執行自由航行任務時，解放軍出動了052C型「中華神盾」驅逐艦「蘭州」艦驅趕，迫使它轉向，雙方差點相撞後。

他指出，要是狀況失控，爆發危機，對雙方關係可能產生毀滅性影響，這也正是雙方需要對話的原因。本月稍早就在美軍運輸機飛越台灣海峽短短幾小時後，台灣國防部說，解放軍戰機也飛越同樣的區域，並曾短暫靠近台灣。

(中時電子報)