滿門抄斬！蚊子屍體堆滿掌心，網驚呆：看了都癢起來。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

睡覺耳邊突然跑來一隻蚊子，絕對會讓人煩躁到不行，網友在臉書分享照片，只見目測超過百隻蚊子形成的屍體山，引起討論，吸引逾5000網有按讚直言，看到都癢了！這真的很誇張，大概是滿門抄斬的程度了。

網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，「我就不信，還有蚊子會吵我睡覺。」從隨文附上的照片中可見，原PO手掌心堆著一座「蚊子山」，密密麻麻的蚊子屍體，乍看絕對超過100隻，吸引了5000多人點讚。

另也有不少網友看了直呼，「看了都癢起來」、「整村都滅了」、「好噁心，差點吐」、「誇張！這是住在森林裡嗎」、「蚊子被滿族抄斬了」、「密集恐懼症」、「蚊子：殺了一個我還有千千萬萬個我！這堆算什麼」、「太狠了 這是滿門抄斬」。

不過讓人更好奇的是，到底是怎麼才能夠殺死這麼多蚊子？對此，有熱心網友指出，蚊子沒有被打死的痕跡（扁掉），因此推測可能是從捕蚊燈倒出來的，讓不少人留言詢問，「想知道是哪牌的捕蚊燈」。

(中時電子報)