日月光投控（3711）今（24）日召開股東常會，展望今年營運，執行長吳田玉表示，集團上半年營運表現優於預期，下半年短線儘管有些未確定性，但由於客戶需求強勁，對營運逐年成長的信心不變，今年營運將較去年成長。

日月光投控2020年首季營運暢旺，歸屬母公司稅後淨利38.98億元，季減38.92％、但年增達90.83％，每股盈餘（EPS）0.92元。5月自結合併營收357.88億元，月增1.37％、年增18.83％，前5月合併營收1684.48億元，年增13.79％，雙續創同期新高。

吳田玉表示，新冠肺炎疫情雖對短線營運帶來些許烏雲，但遠端教學、遠距工作、智慧工廠對半導體需求增加，使上半年營運表現優於預期，營收、獲利和稼動率跟業界相比均佳。法人預期，日月光投控第2季營運表現可望符合法說時預期。

展望後市，吳田玉表示，目前低階打線（WB）封裝產能滿載、高階產能供不應求，但也坦言短線仍有些不確定性不在管控範圍內，包括中美貿易戰、新冠肺炎疫情、華為制裁升級等都是變數，後續仍須關注。

吳田玉認為，面對無法控制的大環境逆風，能做的只有誠實盤點自己能控制的小環境。以日月光而言，就公司和時代、客戶、自身的關係3面向盤點，日月光投控在半導體封測領域均稱霸全球，面對逆風要站穩腳步、冷靜以對，且勿忘長線目標及核心價值。

吳田玉表示，就目前制高點看短線狀況，日月光投控上半年營運表現可圈可點，下半年雖有些未確定性，但對於營運逐季成長的信心不變。他強調，全球所有公司都要面對相同挑戰，也是日月光自我檢討及改進的絕佳時機。

(時報資訊)