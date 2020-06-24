歐元區6月採購經理人（PMI）數據顯示區域經濟持續回溫，以及白宮證實美中首階段貿易協議「完好無損」，由周期股領軍，周二歐洲股市創下近兩周新高。

周二泛歐STOXX 600指數收漲1.3%，對經濟情勢敏感的銀行、汽車、礦業與保險股表現強勁，漲幅介於1.9%～3.3%。汽車股大漲逾3%，帶動德國股市漲逾2%。不過，美國的新冠肺炎新增確診數加速攀升，以及德國內部疫情升高，人口密集的地區已重啟部分封鎖措施，使歐股漲勢受抑。

財經數據服務公司IHS Markit周二公布，歐元區6月綜合採購經理人指數（PMI）初值為47.5，雖仍低於50榮枯分界線，但較5月終值31.9大幅改善，且遠優於市場預估的42.0，同時創下4個月新高。

歐元區6月製造業PMI初值為46.9，較5月終值39.4大幅躍升；服務業PMI初值為47.3，亦遠高於5月終值30.5。兩項指數也雙雙創下4個月新高。IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson表示，歐元區的產出與需求仍在下滑，但已不再是「崩跌」。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周一改口美中首階段貿易協議「仍然有效」，並澄清之前有關該協議已經「結束」的說法是遭媒體嚴重斷章取義。美國總統川普亦在推特上證實該協議「完好無損」，盼中方繼續遵守協議條款。

周二收盤，英國富時100指數漲1.21%，為6320點。德國DAX指數收漲2.13%，為12523點。法國CAC 40指數漲1.39%，為5017點。義大利富時MIB指數漲1.86%，為19841點。西班牙IBEX 35指數漲1.26%，為7438點。

(時報資訊)