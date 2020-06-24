大聯盟球季終於要回來了！根據美國媒體《ESPN》報導，大聯盟與球員工會之間今（24）日已解決相關細節問題，工會同意球員於台灣時間7月2日歸隊報到並展開春訓，25日球季開打，就按照大聯盟版本，各隊打60場例行賽，9月28日結束，季後賽將有10隊參加。

雙方之間最後一個障礙，有關健康和安全協議的協議，終於在今天清除。工會隨即在推特上發文表示，所有剩餘問題都已解決，球員正準備報到恢復春訓。由於新冠肺炎疫情蔓延，正規的春訓時間被迫中斷達3個多月。

在薪資方向，按照3月26日的協議，球季縮水為60場例行賽，球員可按比例獲得約37％的薪資，約15億美元，尚在各球團可忍受的範圍內。不過球員無法獲得春訓的預付薪資1.7億美元，以及季後賽獎金分紅。

在其他細節方面，工會不同意球員在球場上佩戴麥克風，也不允許球隊在其制服上出售廣告補丁。兩個聯盟都會使用指定打擊（DH）制，這是健康與安全協議的一部分。

工會昨天才投票否決大聯盟所提的60場例行賽方案，為何又馬上點頭同意復賽？此因在3月26日雙方達成的協議中，賦予大聯盟強行安排賽程並決定開打日期的權利。也因此，大聯盟隨即向工會詢問是否同意恢復春訓？以及是否接受有關疫情安全的操作手冊？並要求限期回覆。

事實上工會目前別無選擇，只能暫時妥協讓球季開打。但依據雙方的協議仍保有申訴的權利，未來將可針對大聯盟並未善盡義務，盡全力安排一整個賽季一事來求償，也就是走法律途徑將戰線拉長，球員工會未必是輸家。

(中時 )