高度近視是眼球老化疾病！日前一名35歲張小姐有1000度高度近視，與飛蚊症共處已久，最近發現眼鏡度數怎麼配都模糊，醫師診斷發現，原來是眼睛已經有白內障，周邊視網膜退化，還有輕微黃斑部病變！醫生告訴她這一切都是高度近視造成。

《早安健康》報導，中國醫藥大學新竹附設醫院眼科主任陳瑩山醫師表示，近來高度近視門檻已降到500度，近視度數深，代表眼球老得快，老人常見的眼睛老化，高度近視的人都會提早得到，像是白內障、青光眼、飛蚊症、視網膜退化、黃斑部病變等。

陳瑩山說，高度近視的人年輕時有很高機率會得白內障，因為水晶體退化，影響看東西所需要的調節力，也代表高度近視的人會提早老花。隨著白內障變嚴重，水晶體加厚，眼球聚光力加強，會讓人近視加深，眼鏡度數怎麼配都模糊。

陳瑩山說，近視雷射手術雖然會讓視力變好，但眼球還是老化的，建議高度近視的人平常不要用眼過度，減少3C使用，定期眼部檢查，每天補充葉黃素、omega3等維他命，預防眼睛老化合併症提前產生。

(中時電子報)