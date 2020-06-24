為帶動大台北地區觀光量能，ITF台北國際旅展今年特別於6月29日至7月4日間推出「ITF線上旅展」，六福旅遊集團以具有四鐵共構交通優勢的台北六福萬怡酒店參展，並結合集團內六福村主題遊樂園、關西六福莊等資源，也跨界與台北101合作，推出2款超優惠住房專案，於7月1日至9月30日間入住，最低19折起。

台北六福萬怡酒店推出「2020 ITF嗨FUN暑假住房專案」，雙人入住價值13,500元的豪華客房一晚，還有六福村入園門票2張、台北101觀景台門票2張，再加贈雙層觀光巴士單程券2張、台北101美食街飲料兌換券等，全部只要3,499元，換算折扣數高達19折，專案並提供第3~4人免費入住，最適合一家四口的城市遊。

此外，六福旅遊集團也推出「2020 ITF萬怡六福莊雙享假期住房專案」，兩人入住豪華客房一晚，入住當日再送關西六福莊剛果藍天客房平日雙人住宿券1張，可於8月1日至9月30日間兌換使用，先來趟台北都會輕旅行，再享新竹關西生態之旅，與動物們近距離相處做鄰居，旅展限定價5,999元，超值折扣23折，標標今年暑假不只是孩子玩得開心，家長也能輕鬆度假。

(工商 )