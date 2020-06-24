香蕉大王、青果大王陳查某長子，味王名譽董事長穎川建忠，身價高達千億元，然而高齡97歲的他，5年前失智，妻子、兒女與老臣展開千億家產爭奪戰，牽動民視與味王公司經營權。

一般人對穎川建忠（本名陳建忠）不熟悉，然而提起他的父親，就是赫赫有名的傳奇商人，香蕉大王、青果大王陳查某。1959年，陳查某參與創建味王，投資航運、保險、廢船解體及建築業等。1963年，日本開放台灣香蕉進口，陳查某控制青果輸出公會，壟斷台灣青果銷往日本的通路，並在日本成立株氏會社，行銷台灣水果，開始將自己的事業愈做愈大。

陳查某共有5名子女，穎川建忠是他的長子，不僅是味全名譽董事長，還是台灣《民視》及日本《讀賣新聞》的投資股東，事業也跨足航空租賃、開連鎖飯店，資產超過千億元，做生意只用現金，有「現金王」的稱號。

不過高齡97歲的穎川建忠，2016年被診斷失智，妻子、兒女與老臣，展開千億家產爭奪戰，後來台北地方法院裁定，由台北市政府社會局當輔助人，協助管理穎川建忠資產。據《鏡週刊》報導，目前頴川建忠在台資產，主要由老臣陳清福取得實質管理權，他擔任大洋僑果公司董事長、味王公司董事長、民視董事，支持現任的民視董事長王明玉。

日前頴川建忠的次子頴川欽和突然藉父親名義狀告陳清福，向台北地院提民事訴訟，請求還返「借名」登記股權，一旦成功，再結合母親及妹妹可能取得過半股權，進而影響味王及民視經營權。

(中時電子報)