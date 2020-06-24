振興三倍券將在7月15日上路，北市府繼推出愛心敬老卡「花3000補3000」方案後，市長柯文哲24日再宣布，除中央補助2000元外，高中職生憑北市學生證可享500元補助，使用悠遊付則再補助500元，總計就是補助1000元。

柯文哲表示，以前每周3次的防疫記者會將改成每周1次，目前已安排9場經濟轉型座談會，繼日前宣布愛心敬老卡「花3000補3000」後，此次再推出高中職生「一卡一付」振興方案，以學生證登錄中央振興劵後，在7月15日至12月31日間消費滿3000元，除中央補助2000元回存卡片外，北市再加碼補助500元回存；在監護人同意下，下載悠遊付、綁定學生證，開通後則再回饋500元。

柯說，學生是社會轉型最大的原動力，15歲至18歲的高中職生正在經歷養成獨立自主，透過學生證悠遊卡的500元加碼回饋，是對年輕人長大成人的肯定，期許他們在逐步獨立成熟的過程中，成為這個國家的領頭世代、帶動社會轉型。

教育局長曾燦金表示，北市府與悠遊卡公司合作的聯手加碼，期許讓學生在無現金消費的過程中，不只體驗自主消費的樂趣，並強化自我意識與責任意識的平衡發展。

悠遊卡公司董事長陳亭如表示，悠遊付上線後，當然不能漏掉國家未來的主人翁，在嚴謹的法律規範下，悠遊卡公司開放未成年人使用悠遊付，在經過父母雙方的同意下，未成年即可開始使用電子支付工具，體驗無現金的便利。

至於為何選高中職生，柯說，因大學不歸北市府管，小學生又太小，高中職才是最適當，且也是為推動北市無現金交易政策，另外北市的學校從光纖網路到智慧教室、85吋大螢幕、每學生一平板等，現在帶進「一卡一付」，可把整個學校E化，像北一女等10校都是E化試辦基地，藉此帶動整個北市無現金、無紙化，由內而外、由公而私推動。

副市長黃珊珊補充，財源是動用到預備金、災準金，但因要有等綁定的時間才會知道多少經費，目前預留約4900萬元。

(中時 )