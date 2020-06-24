美國白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）美東時間23日指出，中國正在努力改善對美貿易問題，不單止遵守兩國首階段貿易協議中有關增購美國貨品的承諾，也在解決竊取美國智財權的問題。

庫德洛接受福斯新聞網訪問時表示，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）前一天「失言」只屬個別事件，中美貿易協議仍在如常執行。

納瓦羅早前表示中美貿易協議「已結束」，其後總統川普反駁稱，中美貿易協議仍完好無損，納瓦羅也發布聲明回應稱媒體斷章取義。

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