內情人士透露，軟體銀行集團計畫以每股103美元出售美國無線通訊商T-Mobile部分持股，希望藉此籌得137.6億美元。

軟銀目前約有價值210億美元的T-Mobile股份，它在日前宣布將出售旗下部分資產為庫藏股與刪減債務籌措資金，其中處分T-Mobile持股就成為該集團籌資方案的一環。

不過軟銀拒絕對此新聞發表評論，T-Mobile周二股價則收在107.16美元。

(工商 )