高市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，24日在市立殯儀館景行廳舉辦入殮火化儀式，上午9時25分前高市府民政局長曹桓榮特地前來靈堂念經弔唁許崑源，對於23日國民黨徵召市議員李眉蓁出征高雄市長補選，曹桓榮表示，他一定全力支持，大家都是黨內最優秀的人才。

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