李眉蓁出征市長補選 曹桓榮：全力支持 10:132020/06/24 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 24日上午9時25分前高市府民政局長曹桓榮特地前來靈堂念經弔唁許崑源。(洪浩軒攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，24日在市立殯儀館景行廳舉辦入殮火化儀式，上午9時25分前高市府民政局長曹桓榮特地前來靈堂念經弔唁許崑源，對於23日國民黨徵召市議員李眉蓁出征高雄市長補選，曹桓榮表示，他一定全力支持，大家都是黨內最優秀的人才。 ★再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 安心專線：1925 張老師專線：1980 (中時 ) #高雄 #曹桓榮 #李眉蓁 #市長 #補選 #高市議會 #議長 #許崑源 #靈堂 #民政局長 也許您會感興趣 政治熱門新聞 韓國瑜解職後擺爛到現在！一圖讓高雄市民氣瘋：有人說路平是最基本的？ - 政治 李眉蓁vs.吳益政誰票數高？黃創夏驚喊5字... - 政治 高雄補選分析 她斷言：韓國瑜輔選像CPR！ - 政治 最新民調：64％民眾滿意韓國瑜被罷免 關鍵竟是這原因 - 政治 罷捷連署突破2.1萬 突宣布「收攤」？總部回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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