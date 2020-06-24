戴爾技術（Dell Technologies）與旗下雲端軟體公司VWware周二盤後股價飆漲，因媒體報導，消息人士透露戴爾正在考慮如何處理對VMware龐大持股的選項。

周二戴爾盤後股價飆漲18.55%，報58.10美元，稍早前一度漲逾20%。VWware盤後漲近9%，報162.46美元，稍早前一度漲逾11%。

戴爾對VMware的持股比重高達81%，市值相當於500億美元。消息人士表示，戴爾正在考慮處理Mware持股的選項，包括出售股份，或直接買下VMware，不過相關討論仍在初步階段，不會馬上做出決定。戴爾和VMware對此消息表示不予置評。

今年以來戴爾股價下跌約5%，而受惠於「公共雲」商機，VMware股價跌不到2%。戴爾上季（截至5月1日）營收大致與前一年同期持平，而VMware的營收則成長12%。VMware營收占戴爾總營收約13%。

(時報資訊)