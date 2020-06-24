儘管美國總統川普在周二保證了美中第一階段貿易協議的完好無缺，確立了美中關係和好，但新冠病毒感染人數的激增，預計將拖累亞洲主要股市周三的表現。

IG Markets市場分析師羅達(Rodda)表示，預計亞洲的交易市場會有一些積極的開端，但是我們仍將對病毒以及第二波的大流行感到擔憂，儘管市場將盡可能地堅持在復甦(希望)上。

截至6月21日的一周，美國新冠病例較前一周激增25%，德州和亞利桑那州都創下病例日增新紀錄。

歐盟在周二指出，準備禁止美國旅客的入境，因為病例增加快速，美國現在與巴西和俄羅斯的情況相同。

澳洲央行指出，重新實施管制的門檻很高，然而市場現在對於這些訊息感到很不安。

美國財政部長努欽(Mnuchin)則協助安撫華爾街市場情緒，表示美國下一個刺激法案將聚焦在協助民眾重返工作，並考慮進一步延後報稅申請時間。

(時報資訊)