IC設計族群近期堪稱台股最熱焦點，外資也頻送秋波，外資喊聯發科(2454)上看700元、矽力-KY(6415)更是上看2400元，最新又有美系外資在出具的報告中，認為祥碩將受惠蘋果筆電採用自家晶片的量產時程提早，加上大陸力拚晶片自製率，對祥碩(5269)喊出2020元目標價，祥碩今股價開高走高，大漲逾8%，最高來到1555元，再創歷史新高。

美系外資指出，蘋果預計在新款的Mac筆電中採用自家晶片，而且比預期的時間點更早，量產時間就落在明年，故將推動祥碩營運動能，故看好祥碩2020年到2022年每股獲利分別挑戰31元、44元以及53元，目標價更是看上2020元。

美系外資進一步表示，在蘋果Mac筆電採用自家晶片的量產時程提早假設下，若今年蘋果新筆電出貨可達500萬台、2021年成長到1000~1500萬台，則將有助於推升祥碩今、明年來自蘋果的營收比重分別成長到10%以及15%。

美中關係緊繃，導致大陸持續推動晶片自製化，美系外資指出，據悉，飛騰已對世芯-KY下單，且同時也採用祥碩的傳輸介面晶片，故未來幾年祥碩來自於大陸的營收貢獻將迎來成長。

祥碩第一季營收15.86億元，季增加58.44%、年增加51.34%，單季稅後純益為4.93億元，季增加104.56%、年增加82.18%，每股稅後利益為8.2元，單季毛利率為52.42%，季增加2.53個百分點、年增4.67個百分點，營益利益率36.8%，季增加5.1個百分點、年增加6.62個百分點，淨利率為31.08%，季增加10.53個百分點，年增加13.37個百分點，三率同步創下新高。

(時報資訊)