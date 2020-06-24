臉書粉絲專頁「聲量看政治」提及，蔡壁如從昨晚9點至今，聲量暴衝到20000點，同一時刻，民眾黨主席柯文哲的聲量僅3000至6000點。(擷取自臉書粉專-聲量看政治)

高雄市長補選人選底定，民眾黨昨白天才說找不到人選，民眾黨組織部召集人蔡壁如昨晚則宣布，向親民黨挖角成功，徵召親民黨高雄市議員吳益政參選。對此，臉書粉絲專頁「聲量看政治」則提及，蔡壁如從昨晚9點至今，聲量暴衝到20000點，同一時刻，民眾黨主席柯文哲的聲量僅3000至6000點。該粉專諷刺表示「柯文哲主席，你的血滴子、太監聲量比你高，這樣不行啊」。

高雄市長補選人選底定，國民黨確定自提市議員李眉蓁參選後，「藍白合作」確定破局！然而，國民黨及民眾黨先前曾一度面臨找不到合適人選出征的困境，民眾黨及部分藍營人士甚至拋出「藍白合作」的聲浪，未料，國民黨確定自提市議員李眉蓁參選後，民眾黨也在昨晚宣布，徵召親民黨高雄市議員吳益政參選高雄市長補選。

臉書粉絲專頁「聲量看政治」指出，蔡壁如昨證實民眾黨將徵召吳益政代表參選高雄市長補選。查新文易數的即時新聞社群聲量，蔡壁如從昨晚9點至今，聲量暴衝到20000點，同一時刻其主子民眾黨主席柯文哲的聲量僅3000至6000點。蔡璧如是柯文哲的3-6倍。

該粉專諷刺表示，「柯文哲主席阿，你的血滴子、太監（這兩個詞彙是柯文哲對蔡壁如的稱呼，新聞都有）聲量比你高，這樣不行啊」。

(中時電子報)