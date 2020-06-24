高鐵公司表示，今年初受疫情影響，人才招募作業略有延宕，隨著疫情趨緩、運量回升，日前已率先進行30名一線站務人員招募，即日起，更將再招募80名維修及資訊人才，歡迎具有系統開發以及車輛維修、號誌、通訊、電力、機電等各種維修技師經驗的從業人員，或相關科系畢業的社會新鮮人踴躍報名應徵（詳徵才訊息網頁），加入幸福高鐵大家庭，共同創造服務的新視野。高鐵公司不斷提升工作環境條件，持續廣邀各界菁英，一同成就更加美好、進步的台灣高鐵。

台灣高鐵公司相信，有樂在工作的員工，才能為旅客創造美好、感動的乘車體驗，因此高鐵公司致力創造一個友善、健全並且能夠幫助員工實踐職涯目標的工作環境。加入高鐵大家庭除可享有符合市場水準之薪資待遇外，更會依照職務性質提供：出勤、租屋、差勤、團膳等各種津貼補助；同時，高鐵公司也會持續視營運狀況，評估辦理員工年度調薪、提升各項補助津貼、績效及年終獎金等。

台灣高鐵公司為積極落實員工照顧，提供食、衣、住、行、育、樂等全方位的員工福利。包括：在各辦公區域提供團膳及夜間執勤人員的早餐、宵夜；提供免費制服及定期清洗服務；為出差同仁安排舒適、整潔的公務宿舍；提供免費的員工通勤搭乘及半價乘車兌換券；此外，更定期為同仁安排健康檢查，公司內並有員工自發創設的多元社團活動，並提供健身房等運動休閒設施等，讓同仁在工作之餘能夠同時兼顧身心健康。

同時，高鐵公司更重視每一位同仁不斷加值與提昇的完整訓練，希望藉此確保高速鐵路系統的運作效率與安全。以這次招募主力-維修人員為例，新進維修人員正式上線前必須接受三到六個月的完整培訓後才能正式上線執勤。高鐵公司更首創全國首見的軌道、電力、號誌、電車線等各種系統訓練教室，幫助同仁在100％仿照高鐵正線設備的環境下，安全、有效、確實的完成各項專業訓練。此外，更透過定期復訓及內部網路平台、影音多媒體教育資源，幫助同仁持續學習，與高鐵一起進步、成長。

台灣高鐵自2007年通車營運以來，旅運人次已突破6億大關，在全體優秀、專業的高鐵人共同努力下，持續為旅客提供安全、舒適、便捷、準點的旅運服務，連續三年獲得臺灣證券交易所「公司治理評鑑」前5％的殊榮。同時，更在人力銀行進行的評鑑中，多次被求職者及青年學子票選為「最嚮往的夢幻企業」第一名，顯示台灣高鐵優質、正向的企業形象亦深獲社會各界認同。

(中時 )