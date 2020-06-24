為配合粵港澳三地檢疫互通的「港版健康碼」，因新冠肺炎疫情仍存在不確定性而遲遲未推出。不過有消息指，健康碼或最快在周六（27日）將推出，但首階段僅有粵港兩地互通，港人去澳門及返港後仍要接受強制檢疫。

為配合過境人流，據悉港府最快下周開放落馬洲至皇崗口岸通關。有消息人士透露，首階段特別針對澳門進行安排，除因粵港的商務往來較頻繁外，澳門當局對於大陸及香港疫情仍有擔憂，深怕通關後影響澳門疫情。

有關粵港互通安排即將推出，「港版健康碼」初步暫定每周會有2千至3千個名額，首階段只供專業人士、有公務及商務往來者申請，採先申請先得。不過，有消息指出港府會研究為有特別需要人士預留小量名額。

對於排除澳門的作法，有消息稱是粵港兩地考慮到雙方與澳門的商務往來頻率較低，首階段與澳門互通檢疫的沒這麼高。不過消息人士透露，澳門當局有表達對人流來往造成疫情的憂慮，因考慮到香港近日有很多境外輸入個案，擔心檢疫互通後對澳門的疫情造成影響，加上澳門已長時間沒有新增確診個案。因此，港人去澳門仍要繼續接受強制檢疫。

(中時 )