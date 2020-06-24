國內新冠肺炎疫情轉好，但在邊境管制下民眾無法出國，國內旅遊成為大熱門，明天就是端午節連續假期，交通部預估國道車潮直逼大年初一，而駕駛今天傍晚就能先感受到車流變多，其中國道5號預估出現提前南下潮，從晚間10時塞到凌晨12時才舒緩。

交通部指出，過去端午節落於通常於學生期末考前，家庭出遊的情況較少，連帶使觀光帶動的人車移動相較於春節、清明節等假期少，然而今年暑假往後延2周，加上疫情後反彈式出遊影響，出遊人車潮較難估計。

交通部高速公路局表示，依往年連續假期的交通量推估，放假前一天就會有先有提前返鄉或出遊車潮，白天感受不明顯，但是到下班時間駕駛會感覺「車子比較多」。

高公局預測，今晚10時左右，國5會出現提早往宜蘭地區的車潮，預計塞到凌晨12時才舒緩。明日清晨5時開始，國5南下又會開始車多，並於7時起實施高乘載管制，預計會一路塞到下午4時過後。

高公局表示，今日車流以南下為主，易壅塞路段包括國1楊梅至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統、國3三鶯至關西、烏日至霧峰、國5南港系統至坪林等，行車時間是平日的4至5倍。

高公局說，經參考觀光局公布的訂房率，宜花東地區旅遊相當熱門，其中花蓮第1天訂房率在8成以上，第2天更達9成，這次疏運幾乎是以農曆春節做因應。

(中時 )