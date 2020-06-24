池勁緯(資料照片)

黑道大哥池泳霖之子、有「黑道太子爺」之稱的38歲男子池勁緯，涉及多起竊盜案，他因自今年4月、5月分別偷竊北市牯嶺街郵幣社員工包包2萬元現金、中山區當鋪11萬元現金、潛入百貨公司專櫃偷走400多萬元金飾，台北地檢署今依竊盜罪嫌訴池男。

池男因偷金飾案在押，檢方因整理相關卷證，預計下周才會送審。

檢警調查，池男今年5月7日趁營業前潛入新光三越台北站前店，偷走「今生金飾」櫃位市值400多萬元的上百件金飾，事後以50萬元賤賣，遭北市警中正一分局送辦。

另池男於4月20日趁中山區某當鋪人員上廁所之際，潛入當鋪偷走11萬元現金，4月26日池男在北市牯嶺街郵幣社，趁員工不注意，偷走員工包包，拿走裡面2萬元現金，花用殆盡。

池男父親池泳霖是牛埔幫角頭，因槍擊案入獄後，結識不少監獄高官，池男2014年挾持國小學童案被押後，池父透過獄政高官打點兒子在獄中生活，池男挾持學童案一審獲判有罪，但最高法院以他因吸毒引發幻聽、被迫害妄想症症狀，改判無罪，但令入相當處所，施以監護2年定讞。

(中時 )