道瓊指數當地時間23日收升131點，納指再創新高。港股昨日急升近四百點後，24日開盤漲過百點，重上二萬五。

恒指開盤漲127點，報25,034點。之後漲幅收窄，10：01報24,919.07點，漲11.73點或0.047％。

國企指數開盤漲45點，報10,039點。

個股表現方面，騰訊開盤漲4.6元或0.9％，報502港元，創上市新高。阿里巴巴開盤漲1.3％，報222.8港元。友邦開盤漲1.5％，報76港元。

(工商 )

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