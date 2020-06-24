世芯-KY(3661)周三持續呈現強者恆強走勢，早盤一度攻頂達526元，迄上午9：54則暫報521元，仍大漲888%，表現搶眼。

世芯-KY除基本面獲法人認同外，該股迄昨日的券資比高達58.38%，顯示短線軋空熾熱，在股市走多的歷史經驗，一向係空頭不死，多頭不止下，該波段高點或仍暫勿預設立場。

世芯-KY在近6個交易日持續被外資加碼，若連同投信、自營商等3大法人的持股比重則逾76%，以該股資本額僅6.11億元觀察，顯示短期市場籌碼多被有效掌控。

據了解，由於美對華為圍堵力道加大，美中科技戰再起，將加速大陸無廠晶圓IC設計新創公司營運成長，而世芯-KY來自大陸營收占比達60％，受惠程度高，加上高速運算（HPC）也可望再搶下相關商機，AISC需求強勁，支撐公司業績表現。

世芯-KY在中國大陸CPU訂單持續放大下，首季營收逆勢成長，獲利創歷史新高，第二季NRE表現優於預期，毛利率可望進一步向上，第四季則有多個7nm項目進入量產，全年展望樂觀。

(工商 )