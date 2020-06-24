推動台東國旅觀光，觀光局長張錫聰今（24）日表示，觀光局徵選的全台經典小鎮名單，台東縣的「成功、池上、關山、長濱」已先後入選，五年來觀光局也補助台東超過9,300萬元，建設遊憩設施、綠美化、景觀改善等多項工程，7月將登場的安心旅遊，自由行每人每晚千元補助，離島加碼也納入台東蘭嶼，希望具體替台東帶來更多觀光人潮。

交通部長林佳龍、張錫聰今天繼續在台東密集行程，立委劉櫂豪也全程陪同，聽取觀光局推廣台東觀光簡報，交通部除了向鄉親報告，也聽取地方對交通、觀光的需求。

張錫聰說明，台東從2020年一直到2021年將接連推出六大國際性觀光盛事，包含6月28日將登場的「秀姑巒溪國際泛舟鐵人三項競賽」、7月11日開跑的「台東國際熱氣球嘉年華」、8月4日開始還有強調在地創作的「東海岸大地藝術節」、11月「臺灣國際衝浪公開賽暨東浪嘉年華」，甚至是明年「三仙台元旦迎曙光、長濱雙浪金剛馬拉松」等。另外，觀光局花東縱谷國家風景區管理處也針對花東縱谷的美，舉辦經過「法國自行車認證」的「花東海灣盃自行車挑戰」，單程216公里、來回一趟，讓選手從台11線到台9線飽覽東部縱谷風光。

交通部也提到，端午連續假期將屆，台鐵局已加開列車及加掛車廂，滿足返鄉及民眾前往臺東地區旅遊交通需求，觀光局也於6月25日至9月30日同步推出持電子票證搭乘台灣好行享半價，以及沿線配合商家同步優惠的好康措施，台灣觀巴「臺東玉長公路南環線」及「縱谷龍田單車」一日遊，7月1日接力推出安心旅遊半日、一日兩人同行一人免費優惠活動，希望大家呼朋引伴揪起來，一起到台東來趟島內出國之旅，體驗台東美麗景致、離島風情。

(工商 )