遠百（2903）24日股東會通過配發現金股利0.8元，遠百董事長徐旭東強調，後疫情對零售業非常挑戰，勢必走數位化，遠百超前布署在去年底開出第五代數位店型，未來仍根留台灣，因應市場需求再開竹北遠百新世紀、遠百體系下的愛買台中與citysuper竹北等三店。

遠百108年合併淨利21.5億元，成長超過三成遠百零售體系(包括遠百以及轉投資的遠東SOGO、愛買、citysuper等零售事業)108年合併營業額為1,146億元，合併稅後淨利為21.5億元，每股盈餘1.26元，成長34%，每股發放現金股利0.8元。其中，母公司遠東百貨在艱困的零售市場中逆勢成長，營業額與營業利益雙雙創下公司53年來新高點，營業利益更較十年前成長3倍，相較於同業遠百仍能持續創新及成長，為股東創造最大的利益。

展店計畫擴大布局，全台再展三店，繼遠百信義A13開幕後，遠百繼續前進竹北展店，竹北新世紀購物中心已於109年3月上梁，預計明年開幕後，將成為新竹縣第一座大型購物中心；旗下愛買量販店、citysuper亦將分別於台中、竹北開幕新據點，遠百零售體系加碼投資台灣，全台再展三店。

在兩岸布局上，徐旭東強調，大陸業績貢獻僅12%相對少，除針對既有店調整營運策略以符合在地消費客群的需求外，也陸續在重點城市與新興商圈評估適合的投資據點以及併購標的，持續擴大零售版圖與規模。

遠百總經理徐雪芳則表示，去年營業額淨利創新高，去年底A13試營運，第五代數位零售店受到好評，數位運用在零售體系，亦耗了五年時間超前佈署，未來也預計持續數位零售，今年包括遠百、轉投資愛買、citysuper等預計再展竹北店、台中店新店型。

(工商 )