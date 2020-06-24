人幣中間價升116點 10:272020/06/24 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價24日報7.0555，較上日報7.0671，升116點或0.16％。 中間價較上日下午4時30分報7.065，升95點；較昨晚11時30分收報7.0575，升2點。 在岸人民幣（CNY）9：55報7.0585，貶3點或0.0043％，離岸人民幣（CNH）報7.0498，升84點或0.119％。 (工商 ) #中間價 #日報 #人幣 #人民幣兌美元中間價 #分報 也許您會感興趣 財經熱門新聞 驚！台積老將投靠陸廠不想幹了 內行人驚爆內幕 - 財經 三星又輸了！掉單華為 台積電明年更恐怖 - 財經 第二波疫情來真的！美韓全面備戰 - 財經要聞 - 工商時報 警告「全球經濟大危機」！散戶這樣操盤就輸了 - 財經 悲劇！20歲大學生炒股暴虧2千萬 結局太驚人… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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