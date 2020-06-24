人民幣兌美元中間價24日報7.0555，較上日報7.0671，升116點或0.16％。

中間價較上日下午4時30分報7.065，升95點；較昨晚11時30分收報7.0575，升2點。

在岸人民幣（CNY）9：55報7.0585，貶3點或0.0043％，離岸人民幣（CNH）報7.0498，升84點或0.119％。

(工商 )

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