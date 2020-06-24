據勞動部今天公布的統計指出，全台有1334個事業單位、3萬0505人放無薪假（減班休息），也創下此次疫情期間以來新高，人數集中在製造業達1萬6047人，批發及零售業則以5036人次之，運輸及倉儲業則以3381人再次之。
若以實施無薪假的事業單位數來觀察，則以批發及零售業的417家最多，製造業349家次之、住宿及餐飲業以132家再次之，縣市則以台北市的376家最多、新北市的241家次之、桃園市的173家再次之；若以人數來看，則以桃園市的6068人最多、台市的5393人次之、彰化則以5207人再次之。
但其中被外界認為是海嘯第一排的「住宿及餐飲業」無薪假情況漸漸好轉，再從上周的139家、2850人降為本周的132家、2730人；相對住宿及餐飲業漸漸好轉，製造業的無薪假人數卻從上周的332家、1萬5037人，攀升至本周的349家、1萬6047人。
(中時 )
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