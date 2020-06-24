庫存增加，周二國際原油期貨價格跌近1%；據美國石油協會API所公布截至6月19日的數據顯示，原油庫存增加174.9萬桶至5.45億桶，遠高於市場先前預估的增加36.7萬桶，創新高的庫存紀錄，也導致國際油價從3個月以來的高點回落。

市場研究機構IHS Markit分析師Marshall Steeves對此表示，由於部分國家的新冠狀病毒確診病例出現激增，因此石油需求前景不太明朗；此外石油輸出國組織OPEC與俄羅斯產油國聯盟組成的OPEC+，因部分成員國的減產承諾尚未得到兌現，引發市場出現賣壓；其中美國原油跌幅0.9%，倫敦原油跌幅1.04%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.36美元，報每桶40.37美元；7月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.20美元；7月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.30美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.45美元，報每桶42.63美元。(商品行情網)

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