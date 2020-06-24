新冠肺炎疫情重創全球經濟，日月光投控（3711）執行長吳田玉表示，大自然的循環除了物競天擇、適者生存，同時也生生不息、永無止境，認為「危機就是轉機」，要適時調整步伐與時俱進、並超前部署。去年資本支出逆勢加碼，今年仍將維持與去年相當規模。

吳田玉認為，台灣因為防疫措施得宜，整個經濟活動及產業鏈未受太大影響，進而帶來正面效應。他認為，在此非常時期，企業應盤點自身各面向，針對下個10年超前部署，盤點公司生意模式及供應鏈調整是否跟隨時代與時俱進，不適合的就必須淘汰。

吳田玉指出，日月光過去在2005年、2009年、2013年分別遭遇危機，但公司3次均將危機化為轉機，將市占率從8％提升至28％，奠定現今產業地位。他強調，遇到危機時一定要盤點公司的「存款」能力，從客戶、員工、時代等面向做出適度增減調整。

吳田玉認為，就此3個面向觀察，日月光投控在半導體封測領域均稱霸全球，包括5G及多元化系統級封裝（SiP）的超前布署、研發的前瞻技術，全球一流客戶市占率及新產品黏著度，營收及獲利表現，以及環保及企業責任在道瓊工業永續發展指數都是全球第一。

吳田玉表示，日月光2018年資本支出約12億美元，去年面對貿易戰仍續增至16億美元，但其他主要封測廠合計資本支出卻減少7億美元。他認為「危機就是轉機」，要挑戰在極端環境下營收、獲利達標，現金流超越他人，超前部署非常重要，在危機後可顯現優勢。

吳田玉指出，全球所有公司都要面對相同挑戰，也是日月光自我檢討及改進的絕佳時機。面對大環境逆風要站穩腳步，冷靜面對，且不忘長期目標與核心價值。一路走來只要能虛心面對，每次危機都變成轉機，相信這次也不例外，對未來營運逐年成長前景仍信心滿滿。

對於台積電宣布將赴美設廠，外界關心日月光投控是否會跟進。吳田玉對此表示，全球布局本來就是集團的核心價值，日月光投控是少數幾個真正可全球布局的公司，不過，設廠需考量客戶需求、經濟效益、成本等諸多層面，目前還在審慎評估中。

(時報資訊)