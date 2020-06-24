船隻活動增加，周二波羅的海BDI指數漲逾3.8%；受益於各類船舶交易活動及費率增加，帶動各相關指數全面走高；波羅的海乾散貨指數BDI，更是自五月份以來飆升近四倍。

但船舶經紀公司Allied Shipbroking於本周一受訪中認為，疫情的威脅於秋季時很可能會捲土重來，加上西方地緣政治問題仍在持續，使得目前正在進行的經濟復甦政策存在著一定程度的風險。

其中波羅的海乾散裝綜合指數(BDI)上漲59點，收1617點，漲幅逾3.8%；海岬型運費指數(BCI)上漲185點，收3976點，漲幅4.9%；其平均日租金為每艘26672美元，增加1308美元。

巴拿馬極限型運費指數(BPI)上漲18點，收作1222點，漲逾1.5%，其平均日租金為每艘10997美元，增加157美元；超輕便極限型運費指數(BSI)上漲5點，收作667點，漲幅0.8%。(商品行情網)

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