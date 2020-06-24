宏碁（2353）2020 nextacer全球線上新品發表會，一口氣發表30款新品，同時推出第3個子品牌Enduro，鎖定強固型電腦。宏碁董事長陳俊聖表示，2020年是「改變」的一年，人類將有不同的生活方式，疫情促使居家辦公、線上學習成主流，宏碁也思考運用產品協助消費者應對生活改變。本周在宏碁全球新品發表會啟動之際，外資也捧場，連2個交易日加碼。

宏碁第3個子品牌Enduro！Acer Enduro T5（ET510-51W），是一款強固型的10吋Windows平板電腦，專為極端環境下的長時間工作者設計。平板配備續航力達10小時的可更換電池，以確保長時間工作下的連續使用；第7代Intel Core m3處理器則為平板提供了物流業和製造業工作人員所需的效能。Enduro T5同樣符合MIL-STD 810G軍規耐用標準和IP65國際認證，並且內建AEMS。提供擴充埠、手提握柄、肩帶、四點式肩帶、車載充電器和車載支架等配件，讓Enduro T5的功能性和便攜性無限拓展。

此外，宏碁推出ConceptD全新系列高產品陣容中，包含專為行動創作者打造的可翻轉筆電ConceptD 3 Ezel、符合小型企業和創意工作室需求的小型桌機ConceptD 100，以及適用於專業電腦繪圖工作的三款ConceptD顯示器，分別為ConceptD CP5、ConceptD CP3和ConceptD CM3。ConceptD CM3系列顯示器能夠呈現精緻細膩的影像細節和生動出色的3D作品，滿足專業圖像設計師和照片編輯人員的需求，能快速穩定地為創作者呈現高精準色彩、超低畫面延遲，以及寬廣色域；加上具有出色的HDR成像和可靠的兼容性等特性，讓3D建模、靜態圖像編輯和視效渲染等任務都能夠輕鬆進行。大尺寸的螢幕，讓設計和協作過程都更加流暢。

(時報資訊)