1.台積電(2330)：昨獲三大法人聯手買超17730張，另成為蘋果新晶片大贏家，今早股價續漲至320元。
2.鴻海(2317)：第3季比預期好，昨外三大法人聯手擴大買超計9,908張，激勵今早股價大漲3.6%、衝上83.4元，挑戰3月前高。
3.友訊(2332)：台鋼集團拿下經營權續開趴，早盤股價飆上17.7元，登2015年4月來新高。
4.淳安(6283)：加入鴻海陣營續HIGH，今早一度攻上30.4元，惟漲多賣壓也隨之增強，股價陷入震盪。
5.宏遠(1460)：列警示股公布5月EPS-0.12元，惟昨外資大舉買超429張，激勵今早股價開低走高約4%。
6.昱泉(6169)：短均上揚，不理外資連兩日賣超，早盤急拉漲停，登2017年10月來新高價。
7.玉晶光(3406)：蘋果再創新高價，外資終止連4日賣超，激勵早盤挾量上漲逾5%，再改寫波段新高價。
8.圓展(3669)：視訊當道，急單續旺，股價反彈漲逾4%，重返5日線。
9.智原(3035)：去美化題材夯，矽智財吸金，晨盤爆量續漲逾4.5%，跳上半年線。
10.精材(3374)：新iPhone助攻，三大法人買超力道加重，早盤衝上百元、觸及漲停價，漲逾7%，躍上波段新高價。
11.創惟(6104)：PS5傳Q4問世，Q3業績看俏，股價帶量衝漲逾9%，飆上短波高價。
12.創意(3443)：三大法人聯手買超，晨盤連2日大漲，上揚逾6%，持平年初262元之高點。
13.欣興(3037)：獲蘋果載板訂單，三大法人連2日買超，激勵早盤放量漲逾2%，登7個月新高。
14.谷崧(3607)：外資連6日買超，早盤挾量續漲逾6%。
15.中天(4128)：投資合一有成，5月EPS2.05元，早盤漲逾2%，登1年來新高。
16.東鹼(1708)：轉投資東典光電後市看俏，早盤漲逾3%，創波段新高。
17.鼎創達(5304)：昨恢復交易，早盤拉出第2根漲停。
18.日揚(6208)：外資已連5日賣超，但澆不熄多頭熱情，今早爆量強彈上漲停。
(時報資訊)
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