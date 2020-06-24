美股消息面：

1.歐元區經濟數據報喜，帶動歐元走高。華府證實美中首階段貿易協議完好無損，澳元等風險型貨幣上揚。周二歐元一度升至1.1337美元，創下6月16日來新高。澳元盤中觸及0.6973美元，亦創1周來新高。

2.美中貿易協議再掀風波，以及全球主要國家的新冠肺炎新增確診數升高，受此打擊周二油價由升轉跌，紐約8月期油收跌36美分或0.9%，為每桶40.37美元，盤中最高升至41.63美元。倫敦布蘭特8月期油收跌45美分或1%，為每桶42.63美元。

3.美國石油協會（API）周二公布，上周美國原油庫存增加，汽油與餾分油庫存減少。上周（截至6月19日）美國原油庫存增加170萬桶，為5.45億桶，遠超出市場預期的增加29.9萬桶。美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存減少32.5萬桶。上周美國煉廠煉油量增加9.3萬桶/日。上周汽油庫存減少390萬桶，超出市場預估的減少130萬桶。包括柴油與取暖油在內的餾分油庫存上周減少260萬桶，遠超出市場預估的減少62萬桶。上周美國原油進口量增加9.7萬桶/日。

4.美元走軟，以及利率料將長期偏低，周二紐約8月期金收漲15.6美元或0.8%，為每盎斯1782美元，創下2012年10月4日來新高。7月期銀收市漲16美分或0.9%，為每盎斯18.063美元。

5.IHS Markit美國6月製造業採購經理人指數（PMI）初值為49.6，較5月終值39.8大幅反彈，並優於市場預期的48。此外，服務業PMI初值為46.7，較5月終值37.5強勁反彈，並優於市場預期的46.5。綜合PMI初值為46.8，遠高於5月終值37.0。三項指數同步創下4個月新高。

(時報資訊)