記憶體模組廠宇瞻(8271)今日除息2.55元，開盤參考價44.05元，股價開高0.15元為44.2元。公司第一季獲利攀高，第二季受到全球疫情擴大、封城等影響，業績動能趨緩。

宇瞻第一季受惠低價庫存以及市場需求熱絡，第一季營收19.64億元，毛利率年增6.31個百分點至21.63%，每股獲利1.53元，創下單季新高。

但第二季以來，歐美疫情擴大、各地封城等阻礙銷售通路，致業績趨緩。4月營收6.11億元，比3月高點月減15%，年減1.78%。5月營收降至5.06億元，月減17.11%且年減17.35%。使得前5月營收轉為比去年同期下滑。1-5月營收30.82億元，較2019年同期減少3.03%。

市調機構集邦科技表示，今年第二季DRAM價格預估季增一成以上，NAND Flash合約價續看漲5～10%，仍有利於記憶體模組廠獲利維持一定之水準。

展望下半年旺季效應是否展現，記憶體製造廠南亞科表示，受惠於遠端上班、視訊會議等帶動，今年上半年DRAM需求成長，但下半年還得觀察疫情及全球經濟情況。

整體來看，記憶體產業隨著居家辦公、虛擬教學與線上購物等趨勢，帶動的資料中心、網通及筆電需求動能，可望延續至第三季，合約價也有機會持續向上，不過，下半年不確定性仍高，仍須觀察美中貿易戰、肺炎疫情對總體經濟環境的影響。

(時報資訊)