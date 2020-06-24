台灣高鐵(2633)受疫情影響，人才招募作業略有延宕，在疫情趨緩，旅運量回升，台灣高鐵日前進行30名一線站務人員招募後，即日起，將再招募80名維修及資訊人才，具有系統開發以及車輛維修、號誌、通訊、電力、機電等各種維修技師經驗的從業人員，或相關科系畢業的社會新鮮人都可報名應徵。

台灣高鐵表示，加入高鐵大家庭除可享有符合市場水準薪資待遇外，更會依照職務性質提供：出勤、租屋、差勤、團膳等各種津貼補助；同時，台灣高鐵也會持續視營運狀況，評估辦理員工年度調薪、提升各項補助津貼、績效及年終獎金等。

台灣高鐵提供食、衣、住、行、育、樂等全方位的員工福利。包括：在各辦公區域提供團膳及夜間執勤人員的早餐、宵夜；提供免費制服及定期清洗服務；為出差同仁安排舒適、整潔的公務宿舍；提供免費的員工通勤搭乘及半價乘車兌換券等。

同時，更重視每一位同仁不斷加值與提昇的完整訓練，希望藉此確保高速鐵路系統的運作效率與安全。以這次招募主力-維修人員為例，新進維修人員正式上線前必須接受三到六個月的完整培訓後才能正式上線執勤。高鐵公司更首創全國首見的軌道、電力、號誌、電車線等各種系統訓練教室，幫助同仁在100％仿照高鐵正線設備的環境下，安全、有效、確實的完成各項專業訓練。

(時報資訊)